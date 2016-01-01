مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ

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صورة الخبر: مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ
مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشورًا جديدًا لها عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهمية وفوائد القرفة للجسم.

تحسين عملية الهضم

أظهرت الدراسات بأنه ظهر تحسن واضح في صحة الجهاز الهضمي في الأشخاص الذين يتناولون بانتظام مكملات القرفة، حيث إن القرفة لها تأثير محفز على العصائر المعدية وأحماض المعدة، وهذا يجعل عملية الهضم أكثر كفاءة وفعالية.

مما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالإمساك، والتشنج، واضطراب المعدة.

كما تساعد القرفة على تجنب التهاب الأمعاء الناجم عن متلازمة الأمعاء المتهيج، كما يمكن أن يساعد مشروب القرفة في حالات الإصابة بسوء التغذية أو فقدان الشهية

تعزيز وظائف الدماغ

من خلال إحدى الأبحاث التي أجريت أوجدت أن القرفة مهمة للعقل خاصة في الأجيال الأكبر سنًا، وتساهم بتحسين الإدراك وزيادة التركيز، كما تساهم بتحفيز نمو مسارات عصبية جديدة، وبالتالي تكون مهمة لعلاج مرض الزهايمر وغيره من الأمراض العصبية التنكسية
تساهم في تخفيف الإلتهابات

مثل : الكحة، التهيج على الجلد، التهيج فى الحلق، وحتى الأوجاع والآلام في جميع أنحاء المفاصل والعضلات، ولذلك تعد علاجًا مهدئًا ومريحًا للعديد من الحالات.

المصدر: صدى البلد

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