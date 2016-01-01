تناولها فورا.. 3 أكلات تساعد على تدفئة الجسم

آخر الأخبارالصحة والجمال › تناولها فورا.. 3 أكلات تساعد على تدفئة الجسم

صورة الخبر: أكلات تساعد على تدفئة الجسم
أكلات تساعد على تدفئة الجسم


مع تقلبات الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، والتعرض بنسبة كبيرة للاصابة بنزلات البرد، ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تدفئة الجسم بطريقة طبيعية، فتعرف عليها خلال موقع "BOLDSKY”



وإليكم الأطعمة التي تعمل على تدفئة الجسم:



الكرنب:

يعتبر ملفوف الكرنب واحد من الأطعمة الشهيرة عند المصريين في فصل الشتاء، علاوة على ذلك انه له فوائد عديدة كما انه له طريقة خاصة تساعد في نسف الدهون، وينصح بتناوله ليعمل على تدفئة الجسم بطريقة فعالة.

اقرأ ايضًا:

الأخير أغربها.. 3 علاجات منزلية لـ التهابات الشُعب الهوائية

شوربة العدس:

طبق شوربة العدس من الأطباق المناسبة للأجواء الباردة، والتي لا غنى عنها على مائدة الطعام، فهي تساعد على حماية الجسم من نزلات البرد، وتعمل على تدفئة الجسم مع انخفاض درجات الحرارة.



البصارة:

البصارة واحدة من الأكلات الشتوية الشعبية، التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض، لذلك نصح الأطباء بتناولها مرتين في الأسبوع لمحاربة البرد دون تناول الأدوية الطبية.

المصدر: BOLDSKY

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تناولها فورا.. 3 أكلات تساعد على تدفئة الجسم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19928

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434355%2F%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25A7%2D%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%2D3%2D%25D8%25A3%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25A6%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager