تناولها فورا.. 3 أكلات تساعد على تدفئة الجسم



أكلات تساعد على تدفئة الجسم أكلات تساعد على تدفئة الجسم



مع تقلبات الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، والتعرض بنسبة كبيرة للاصابة بنزلات البرد، ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تدفئة الجسم بطريقة طبيعية، فتعرف عليها خلال موقع "BOLDSKY”







وإليكم الأطعمة التي تعمل على تدفئة الجسم:

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الكرنب:يعتبر ملفوف الكرنب واحد من الأطعمة الشهيرة عند المصريين في فصل الشتاء، علاوة على ذلك انه له فوائد عديدة كما انه له طريقة خاصة تساعد في نسف الدهون، وينصح بتناوله ليعمل على تدفئة الجسم بطريقة فعالة.اقرأ ايضًا:الأخير أغربها.. 3 علاجات منزلية لـ التهابات الشُعب الهوائيةشوربة العدس:طبق شوربة العدس من الأطباق المناسبة للأجواء الباردة، والتي لا غنى عنها على مائدة الطعام، فهي تساعد على حماية الجسم من نزلات البرد، وتعمل على تدفئة الجسم مع انخفاض درجات الحرارة.البصارة:البصارة واحدة من الأكلات الشتوية الشعبية، التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض، لذلك نصح الأطباء بتناولها مرتين في الأسبوع لمحاربة البرد دون تناول الأدوية الطبية.