قبل الخروج من المنزل.. إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء



إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء

نستطيع طوال فترة بقائنا داخل المنزل التحكم بقدر ما في درجة حرارة المنزل وأجسامنا لكن الوضع كان مختلفا تماما عند الخروج من المنزل فتتعرض لكمية كبيرة من الهواء البارد.



عرض موقع "thehealthy" حيلة سهلة جدا تساعد فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلي وتعتمد هذه الحيلة على تزويد الفرن الداخلي لجسم الإنسان بالأكل خاصة الأنواع التى تمد الجسم بعدد كبير من السعرات الحرارية لأنها تزيد الشعور بالدفء حيث ان في أي وقت نتناول فيه الطعام ، ينتج جسمنا بعض الحرارة المتزايدة كما تشير الأبحاث إلى أن أكبر محدد للتأثير الحراري للغذاء هو محتواه من السعرات الحرارية.



وإذا أردنا تطبيق هذه النظرية فإن الطعام المثالي لزيادة شعور الجسم بالدفء هو الدهون وذلك لأنها أغنى مصدر للسعرات الحرارية حيث أن جرام واحد من الدهون يوفر 9 سعر حراري ، في حين أن البروتين أو الكربوهيدرات لا توفر سوى 4 سعرات حرارية.

