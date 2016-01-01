قبل الخروج من المنزل.. إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء

آخر الأخبارالأسرة والطفل › قبل الخروج من المنزل.. إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء

صورة الخبر: إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء
إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء

نستطيع طوال فترة بقائنا داخل المنزل التحكم بقدر ما في درجة حرارة المنزل وأجسامنا لكن الوضع كان مختلفا تماما عند الخروج من المنزل فتتعرض لكمية كبيرة من الهواء البارد.

عرض موقع "thehealthy" حيلة سهلة جدا تساعد فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلي وتعتمد هذه الحيلة على تزويد الفرن الداخلي لجسم الإنسان بالأكل خاصة الأنواع التى تمد الجسم بعدد كبير من السعرات الحرارية لأنها تزيد الشعور بالدفء حيث ان في أي وقت نتناول فيه الطعام ، ينتج جسمنا بعض الحرارة المتزايدة كما تشير الأبحاث إلى أن أكبر محدد للتأثير الحراري للغذاء هو محتواه من السعرات الحرارية.

وإذا أردنا تطبيق هذه النظرية فإن الطعام المثالي لزيادة شعور الجسم بالدفء هو الدهون وذلك لأنها أغنى مصدر للسعرات الحرارية حيث أن جرام واحد من الدهون يوفر 9 سعر حراري ، في حين أن البروتين أو الكربوهيدرات لا توفر سوى 4 سعرات حرارية.

المصدر: موقع "thehealthy"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل الخروج من المنزل.. إليك هذه الحيلة لزيادة الشعور بالدفء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39628

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434354%2F%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AC%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2584%2D%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2583%2D%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25A1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager