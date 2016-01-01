اسباب الصداع المتكرر .. والسر في المعاناة من النصفي وطرق العلاج



اسباب الصداع المتكرر اسباب الصداع المتكرر

تعد معرفة أسباب الصداع المتكرر هى اولى خطوات العلاج الفعال حيث توجد طرق علاج متعددة ولكى تتمكن من علاج الصداع بشكل فعال ينبغي أن تعرف سبب الصداع أولاً.



نرصد في هذا التقرير اهم اسباب الصداع المتكرر العامة وعند النساء وعند الرجال ، والأعراض، واسباب الصداع النصفي، واهم طرق العلاج.



اسباب الصداع المتكرر

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لم يتفق الأطباء على اسباب الصداع المتكرر بشكل كامل حيث انه يعد من أكثر المشكلات الصحية التى تحير الاطباء فهى مرتبطة بالمخ والجهاز العصبي الذي يتأثر بجميع الحواس والاجهزة الاخرى فى جسم الانسان.ونعرض فيما يلى اسباب الصداع المتكرر المحتملة والتي يرجحها الاطباء:- وجود شد في عضلات الرأس والرقبة ، والتي يمكن أن تخلق التوتر والألم.- تحفيز العصب الثلاثي التوائم، وهو العصب الأساسي الموجود في الوجه، وتنشيط هذا العصب يمكن أن يسبب الألم وراء العينين، بالإضافة إلى انسداد الأنف واحمرار العين المرتبط ببعض أنواع الصداع.- التغيرات في مستويات بعض الهرمونات ، مثل السيروتونين والإستروجين.. عندما تتقلب مستويات هذه الهرمونات، يمكن أن يحدث صداع.- في كثيرمن الأحيان، يحدث الصداع بسبب نمط الحياة أو العوامل البيئية مثل الإجهاد، والتغيرات في الطقس، وتعاطي الكافيين، أو قلة النوم.- الإفراط في تناول الأدوية يمكن من أسباب الصداع المتكرر.- يعتقد أن علم الوراثة ويلعب دورًا في الصداع النصفي المزمن•- مجموعة عوامل اخرى وهى تفادى وجبات التعرض لـ أضواء مكثفة أو أصوات أو روائح أو التغيرات المناخية القاسية، والتعرض لضغط عصبى- بعض الاطعمة مثل اللحوم المصنعة ، النقانق الصلبة ، والأسماك المدخنة و الأجبان القديمة، والجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) ، وهو محسن للنكهةومنتجات الصويا.أسباب الصداع المتكرر عند النساءارجع العلماء اسباب الصداع المتكرر عند النساء إلى عدة عوامل في مقدمتها هرمون الاستروجين الأنثوي حيث يسيطر على المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤثر على الإحساس بالألم، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجينيمكن أن يؤدي إلى صداع.تتغير مستويات الهرمون خلال في هذه الحالات، وهى فترة قبل الدورة الشهرية، والثلث الأول من الحمل، وفترة ما قبل انقطاع الطمث ومرحلة انقطاع الطمث، ووسائل منع الحمل عن طريق الفم والعلاج بالهرمونات البديلة.أسباب الصداع المتكرر عند الرجاليعاني بعض الرجال من الصداع المتكرر بالرغم من انهم ليس لديهم اي سبب من الاسباب العامة له وهذا يؤكد ان هناك مجموعة مختلفة من اسباب الصداع المتكرر عند الرجال.ويعد النشاط البدنى القوي من اهم اسباب الصداع المتكرر عند الرجال سواء من تم ذلك من خلال ممارسة الرياضة أو النشاط الجنسي.أعراض الصداع قبل النشوة الجنسية هي ضيق وآلام الرأس والعنق والفك وتزداد سوءًا مع تقدم النشاط الجنسي، وغالبا ما يسعى المرضى الذكور إلى علاج الصداع النصفي فقط عند تعرضهم لصداع النشوة الجنسية ، الأمر الذي قد يثير القلق حتى يتم تسليم التشخيص.قد أظهرت الأبحاث أن الرجال في الجيش هم أكثر عرضة للمعاناة من الصداع النصفي بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة حيث الصدمات الجسدية والنفسية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الصداع وللأسف يتعرض الجنود للاثنين.أسباب الصداع النصفي المتكررالصداع النصفي غير مفهومة جيدا من قبل الأطباء والباحثين. تم تحديد الأسباب المحتملة ، ولكن لم يتم اكتشاف إجابات نهائية. بعض النظريات حول أسباب الصداع النصفي تشمل:اضطراب الجهاز العصبي المركزي، والاختلالات الكيميائية، والعوامل الوراثية، ومشاكل الأوعية الدموية.في بعض الحالات ، قد تكون الصداع النصفي المزمن من الأعراض الأساسية لحالة خطيرة أخرى. تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي المزمن ما يلي:إصابات في الدماغ، والتهاب أو مشاكل أخرى مع الأوعية الدموية في الدماغ ، بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ، وضغط الرأس منخفض جدًا أو مرتفع جدًا.أعراض الصداعيمكن أن تختلف أعراض الصداع حسب نوع الصداع الذي تعاني منه وسبب الشعور به.ولكن فى نفس هناك مجموعة من المؤشرات العامة التى اتفق الاطباء على انها من اعراض الصداع، وهى:- آلام في الرأس ، والتي يمكن أن تنطوي على احد جانبي الرأس أو الجانبين ، تختلف في الكثافة من خفيفة إلى شديدة.- الشعور بـ الغثيان أو القيء- التعرق- حساسية للأضواء أو الأصوات- انسداد أو سيلان في الأنف- احمرار أو تمزيق العينينعلاج الصداع المتكررتوجد أكثر من طريقة لـ علاج الصداع المتكرر حيث يتوقف ذلك على يعتمد على السبب الأساسي لـ الصداعالمتكرر، وفي بعض الحالات لايتمكن الطبيب منتحديد السبب الكامن وراء الشعور بـ الصداع المتكرر وفي هذه الحالة يركز العلاج علىمنع الشعور بـ الالم والصداعنعرض فيما يلي أبرز الأدوية التى تستخدم لـ علاج الصداع المتكرر- أدوية تسمى مضاداتالاكتئاب ثلاثية الحلقات ، مثل أميتريبتيلين ونورتريبتيلين ، والتي يمكن أن تساعد في منع الصداع، كما تساعد في معالجة القلق أو الاكتئاب الذي يمكن أن يحدث جنبًا إلى جنب مع الصداع المتكرر.- ادوية حاصرات بيتا مثل بروبرانولول(Inderal) والميتوبرولول (Lopressor)- الأدويةالمضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل ايبوبروفين و(موترين ، أدفيل) ونابروكسين (أليف). يجب استخدام هذه الأدوية بشكل بسيط ، لأنها يمكن وأن تؤدي إلى الإفراط في استخدام الأدوية أو الصداع. متجر لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية .- الأدوية المضادة للاستيلاء مثل جابابنتين (نيورونتين) و توبيراميت (توباماكس)- حقن البوتوكس ، وهو حقنة من السم العصبي المستمد من البكتيريا المسببة لـ التسمم الغذائي، وهذا العلاج يناسب الأشخاص الذين لا يتحملون الدواء اليومي.طرق أخرى لـ علاج الصداع المتكررلا يقتصر علاج الصداع المتكرر على الادوية فقط بل توجد عدة طرق اخرى يمكن تطبيقها بجانب الادوية ، وهى:- العلاج السلوكي، والذي يمكن إعطاءه إما بمفرده أو في مجموعة ويساعدك ذلك في فهم التأثيرات العقلية للصداعومناقشة طرق التعامل معها.- الارتجاع البيولوجي ، الذي يستخدم أجهزة المراقبة لمساعدة الانسان على فهم وتعلم التحكم في وظائف الجسم مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتوتر العضلات.- تحفيز العصب القذالي ، وهو إجراء جراحي يتم فيه وضع جهاز صغير في قاعدة جمجمتك. يرسل الجهازنبضات كهربائية إلى العصب القذالي ، مما قد يخفف من آلام الصداع لدى بعض الأشخاص.- الوخز بالإبر، والذي يتضمن إدخال إبر رفيعة رقيقة في أماكن محددة على الجسم ، على الرغم من أنه لم يثبت أنه يحسن الصداع المستمر- التدليك، ويمكن أن يساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات- تغيير بعض الاشياء في نمط الحياة مثل الحصول على قسط كاف من النوم وتجنب الكافيين و تدخين السجائر.