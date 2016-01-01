من هو الإرهابى.. أرملة القذافي توجه رسالة لترامب.. ماذا قالت

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صورة الخبر: أرملة القذافي
أرملة القذافي

نشرت قناة روسيا اليوم محتوى وثيقة قالت إنها تمثل رسالة كتبتها أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بخط يدها، ردت فيها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبته تمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

وقالت أرملة الزعيم الليبي الراحل، صفية فركاش في الرسالة: "من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاث الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا.. أو الأسرى الثلاثة" في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وهانيبال، والساعدي.

وأضافت فركاش: "عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا".

وتابعت بالقول: "تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات"، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها.

واختتمت فركاش رسالتها بالقول: "إذا من هو الإرهابي؟"

المصدر: قناة روسيا اليوم

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