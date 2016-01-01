اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض



اتحاد الكرة اتحاد الكرة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اتخذت قرارها بشأن انسحاب الزمالك أمام الأهلي في لقاء قمة الدوري المصري أمس الاثنين.



وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار، ان القرار تم أخذه باعتماد فوز الأهلي أمام الزمالك وخصم 6 نقاط من نادي الزمالك.



وأتم: قرار الجبلاية تم اعتماده ولا نية لتغييره ولكن سيتم الإعلان عنه عقب لقاءات القطبين في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز والترجي.

