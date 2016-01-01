أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوامر للحكومة بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر.
وقال "تبون" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر".
وتابع الرئيس "تبون" قائلاً: "الرعية الأجنبي المصاب تم وضعه تحت الحجر التام".
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التعليقات على أول قرار من رئيس الجزائر بعد ظهور فيروس كورونا في البلاد
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