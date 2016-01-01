نابولي ضد برشلونة .. كتيبة ميسي تخرج بتعادل مهم من أرض سان باولو وطرد لـ فيدال .. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › نابولي ضد برشلونة .. كتيبة ميسي تخرج بتعادل مهم من أرض سان باولو وطرد لـ فيدال .. فيديو

صورة الخبر: نابولي ضد برشلونة
نابولي ضد برشلونة

خرج فريق برشلونة الإسباني من تعادل ثمين من أرض مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 30، من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي نابولي استغلالا لخطأ دفاعي فادح في دفاعات برشلونة استغله بيوتر زيلينسكي واستخلص الكرة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء من جهة اليمين قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية لزدرايس ميرتينز على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى فى شباك تير شتيجن .

البلجيكي سجل هدفه الـ 121 بقميص نابولي معادلا عدد أهداف القائد السابق ماريك هامشيك - الهداف التاريخي والأكثر تمثيلا للفريق بعدد المباريات- ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.

وجاء هدف التعادل لصالح نابولي، من تمريرة من وسط الملعب وصلت لنيلسون سيميدو من خلف مدافعي نابولي وأرسل كرة أرضية لأنطوان جريزمان المواجه للمرمى الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل شباك أوسبينا.

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابلا الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاث لقاءات، مقابل انتصار لـ نابولي.

ويستضيف فريق برشلونة ضيفه نابولي في 18 مارس من الشهر المقبل على أرضية ملعب "الكامب نو" بالعاصمة الكتالونية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نابولي ضد برشلونة .. كتيبة ميسي تخرج بتعادل مهم من أرض سان باولو وطرد لـ فيدال .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99387

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434348%2F%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%2D%25D8%25B6%25D8%25AF%2D%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A9%2D%25D9%2583%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%2D%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25AC%2D%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25B6%2D%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%2D%25D9%2588%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AF%2D%25D9%2584%25D9%2580%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager