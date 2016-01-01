أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المندوب الأمريكى، أكد بأن الحوثيون يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية.
وكان مجلس الأمن أعلن اليوم، التصويت على مشروع قرار بشأن اليمن التى يخص القرار 2511 الخاص بأهمية وحدة اليمن وسيادته رغم امتناع الصين وروسيا.
كما أعلنت القوات اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، تفكيك حقل ألغام جديد زرعته الميليشيات الحوثية داخل حى سكنى فى الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربى اليمن، وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان، أوردته قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، إن الحقل يمتد على نحو 500 متر في حي المسنا القريب من مطاحن البحر الأحمر، موضحا أن فريقا هندسيا باشر تفكيك ونزع الحقل وسط ارتياح واسع من أهالي الحي الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوسا يقض مضاجعهم.
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التعليقات على المندوب الأمريكى: الحوثيون يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية
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