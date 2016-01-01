المندوب الأمريكى: الحوثيون يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية



الحوثيون الحوثيون

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المندوب الأمريكى، أكد بأن الحوثيون يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية.



وكان مجلس الأمن أعلن اليوم، التصويت على مشروع قرار بشأن اليمن التى يخص القرار 2511 الخاص بأهمية وحدة اليمن وسيادته رغم امتناع الصين وروسيا.



كما أعلنت القوات اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، تفكيك حقل ألغام جديد زرعته الميليشيات الحوثية داخل حى سكنى فى الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربى اليمن، وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان، أوردته قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، إن الحقل يمتد على نحو 500 متر في حي المسنا القريب من مطاحن البحر الأحمر، موضحا أن فريقا هندسيا باشر تفكيك ونزع الحقل وسط ارتياح واسع من أهالي الحي الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوسا يقض مضاجعهم.

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ولفت البيان إلى أن اكتشاف الحقل وتفكيكه ونزعه جاء ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة لمسح المناطق المحررة وعلى رأسها القرى والأحياء السكنية الأكثر تضررا كحي المسنا الذي لقى العشرات من أهاليه مصرعهم خلال الفترة الماضية معظمهم نساء وأطفال بألغام زرعتها الميليشيات الحوثية داخل الحي وفي المزارع والطرقات العامة والفرعية قبل اندحارها من قبل القوات المشتركة.يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية؛ ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.