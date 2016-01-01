الخطر يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت



ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل البلاد.



وقالت الوزارة إنها سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص.



وأعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزة الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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وأضافت "المتنزهات السياحية الكويتية" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في الكويت.من جهة أخرى، أغلق وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، 7 صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن إغلاق تلك الصيدليات يأتي بعد مخالفتها عدة قوانين، من ضمنها زيادة أسعار الكمامات الطبية، والامتناع عن بيعها بالسعر المحدد من قبل الوزارة.