أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل البلاد.
وقالت الوزارة إنها سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص.
وأعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزة الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
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التعليقات على الخطر يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت
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