توقيف شاب حاول تفجير سيارة قرب وزارة الدفاع الأمريكية

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صورة الخبر: وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيف شاب حاول تفجير سيارة قرب مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" بضواحي واشنطن.

وأشارت الوزارة في بيان إلى توقيف شاب يدعى ماثيو ريتشاردسون (19 عاما)، من ولاية أركنساس، أمس الاثنين، في موقف سيارات تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، اثناء محاولة إشعال قطعة قماش محشوة في فتحة خزان وقود إحدى السيارات.

وأوضحت أنه عندما اقترب الشرطي من راتشاردسون، صرح الأخير بأنه عازم على "تفجير هذه السيارة" ونفسه، ثم لاذ بالفرار قافزا فوق سياج موقف السيارات، ليختبئ في مقبرة أرلينجتون الوطنية المجاورة، حيث جرى توقيفه.

ولفت البيان إلى أن التحريات أثبتت أن مالك السيارة عسكري ليس له علاقة بالمجرم.

المصدر: elbalad

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