جامعة الأزهر تنفي تعطيل الدراسة بفرعي القاهرة والقليوبية غدا

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صورة الخبر: بجامعة الأزهر
بجامعة الأزهر

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر صحة ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام حول تعطيل الدراسة غدا بفرعي القاهرة والقليوبية، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، وأن الدراسة منتظمة غدا بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ما لم يصدر ويُعلن خلاف ذلك.

وكان فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات نظرا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وكذا وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الثلاثاء.

وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما يتعلق بأخبار الجامعة، والرجوع في هذا الشأن إلى المصادر الرسمية المعتمدة والمعلنة الخاصة بالجامعة.

المصدر: elbalad

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