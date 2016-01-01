جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لزراعة القوقعة

نظم قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء يوم احتفالي توعوي احتفالا باليوم العالمي لزراعة القوقعة بالتعاون مع شركة (MED EL Egypt) تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الانف و الاذن و التخاطب على رأسهم الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة والدكتور ياسر خفاجي رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى جامعة المنصورة و الدكتور محمد رشاد غنيم استاذ جراحة الانف و الاذن والدكتور يوسف شبانة أستاذ جراحة الانف و الاذن د.محمد عبد البديع مدرس جراحة الانف و الاذن والدكتور هشام زغلول رئيس قسم السمعيات بالمنصورة والدكتور محمد مصطفى أستاذ السمعيات والدكتورة همت الباز رئيس وحدة التخاطب ومحمد فتحى المدير التنفيذي لشركة MED EL احتفالا بالأطفال زارعي القوقعة وذويهم.
و من جانبه اشار الدكتور الشعراوي كمال إلى أن الطفل عديم السمع و الكلام لم يعد معاق لان هناك طرق عديدة للعلاج و تتكلف العملية الواحدة 200000ج و تتكفل الدولة حاليا بكل التكاليف ، كما أن المبادرة الرئاسية ساهمت بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار فى زراعة القوقعة.
وأكد الدكتور محمد رشاد غنيم انهم بدأوا في إجراء العملية للقضاء قوائم الانتظار فى شهر يوليو الماضي و تم عمل جميع الحالات والانتهاء منها فى شهر يناير الماضي مضيفا بأن زرع القوقعة كان حلم فى البداية ، و يعتبر ثورة حقيقية فى السمع و بدأت فعليا فى بداية ثمانينيات القرن الماضي و فى البداية كانت الدولة تساهم بنصف الثمن والآن أصبحت العملية بالمجان .
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