جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لزراعة القوقعة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لزراعة القوقعة

صورة الخبر: جامعة المنصورة
جامعة المنصورة


نظم قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء يوم احتفالي توعوي احتفالا باليوم العالمي لزراعة القوقعة بالتعاون مع شركة (MED EL Egypt) تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الانف و الاذن و التخاطب على رأسهم الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة والدكتور ياسر خفاجي رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى جامعة المنصورة و الدكتور محمد رشاد غنيم استاذ جراحة الانف و الاذن والدكتور يوسف شبانة أستاذ جراحة الانف و الاذن د.محمد عبد البديع مدرس جراحة الانف و الاذن والدكتور هشام زغلول رئيس قسم السمعيات بالمنصورة والدكتور محمد مصطفى أستاذ السمعيات والدكتورة همت الباز رئيس وحدة التخاطب ومحمد فتحى المدير التنفيذي لشركة MED EL احتفالا بالأطفال زارعي القوقعة وذويهم.

و من جانبه اشار الدكتور الشعراوي كمال إلى أن الطفل عديم السمع و الكلام لم يعد معاق لان هناك طرق عديدة للعلاج و تتكلف العملية الواحدة 200000ج و تتكفل الدولة حاليا بكل التكاليف ، كما أن المبادرة الرئاسية ساهمت بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار فى زراعة القوقعة.

وأكد الدكتور محمد رشاد غنيم انهم بدأوا في إجراء العملية للقضاء قوائم الانتظار فى شهر يوليو الماضي و تم عمل جميع الحالات والانتهاء منها فى شهر يناير الماضي مضيفا بأن زرع القوقعة كان حلم فى البداية ، و يعتبر ثورة حقيقية فى السمع و بدأت فعليا فى بداية ثمانينيات القرن الماضي و فى البداية كانت الدولة تساهم بنصف الثمن والآن أصبحت العملية بالمجان .

وأشار الدكتور يوسف شبانة إلى دور فريق عمل الأطباء في رسم ابتسامة للأطفال حيث كان التأمين يساهم فى جزء من سعر العملية نظرا لأنها غالية الثمن والأطفال كانوا يشعروا بالإحباط نظرا لوجود صعوبة فى اللغة والتواصل، وتعد جامعة المنصورة من أولى الجامعات التي بدأت فى زراعة القوقعة بدأت فى عام 2007 م ووصلت لعلاج 1000 حالة حتى الآن.

كما أكد الدكتور هشام زغلول على أن فى الماضي كنا نواجه مشكلة كبيرة فى عمليات ضعف السمع و النطق، مؤكدا أهمية التشخيص المبكر للطفل، مشيرا إلى رفع الوعى لكل الأهالى حتى يتمكنوا من التشخيص المبكر.

وأشارت الدكتورة همت الباز إلى أن المخ هو المسئول عن السمع ليس الأذن وخلايا المخ تختلف عن أى خلايا أخرى في جسم الإنسان فإن إعاقة السمع و النطق تاتى عن طريق تعطيل خلايا فى المخ مسئولة عن السمع ، وأن الطفل يبدأ السمع 4 شهور داخل الرحم ويبدأ الكلام من سنة وأنه يحتاج بعد عملية الزرع مراحل كبيرة لكى يسمع و يتحدث بعدها و تحدثت عن كيفية تأهيل الطفل بعد العملية.

وأضاف الدكتور محمد عبد البديع، أن الأهل هم أساس العملية الشفائية للأطفال، وذلك عن طريق التحدث مع الأطفال بعد العملية، وقام بالتحدث مع الأطفال الذين امتثلوا لإجراء العملية.
كما تضمن الاحتفال ندوة تأهيلية للاهالى لكيفية تأهيل أطفالهم بعد العملية وأنشطة للأطفال، حيث إن هدفها لم يكن الترفيه فقط ولكنها من أهم العوامل المهمة بعد العملية، حيث إنها جزء من التخاطب عن طريق اللعب والرسم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لزراعة القوقعة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66723

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434341%2F%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2581%25D9%2584%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2589%2D%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B9%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager