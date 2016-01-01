وفاة حسني مبارك.. رئيس جامعة طنطا ينعى الرئيس الأسبق

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وفاة حسني مبارك


نعي الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ببالغ الحزن والأسي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء للقيادة العامة للقوات المسلحة في وفاة الرئيس الأسبق ، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: elbalad

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