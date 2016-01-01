نعي الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ببالغ الحزن والأسي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.
كما تقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء للقيادة العامة للقوات المسلحة في وفاة الرئيس الأسبق ، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على وفاة حسني مبارك.. رئيس جامعة طنطا ينعى الرئيس الأسبق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق