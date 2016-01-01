بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، عقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اجتماعًا، شددت خلاله على تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس ، واختيار أفضل المعلمين حسب اختيار الطلاب ، وتفعيل القرار الوزاري 53 لعام 2016م بتنظيم مجموعات التقوية بالمدارس، والإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية، وبأماكن واضحة بالمدارس .
وأكدت وكيل الوزارة ،أنها تلقت توجيهات من اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بتفعيل مجموعات التقوية ،واختار الطالب المعلم الذي يرغب في حضور المجموعة المدرسية بها ،، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحسين المستوى التعليمي للطلاب، بحيث لا يزيد طلاب المجموعة الواحدة عن 40 طالبًا ، ويكون من بينهم 4 قادرين غير قادرين على سداد مقابل الاشتراك الشهري لكل 8 حصص في كل مادة .
وقالت وكيل الوزارة ، إن مجموعات التقوية تخفف العبء المادي على أولياء أمور الطلاب ،ووجهت باحتفاظ المدرسة بسجلات ودفاتر ومستندات الصرف بالمدرسة ،لمراجعتها من الموجه المالي والإداري التابع لها المدرسة ، مؤكدة أن مجموعات التقوية بديل للدروس الخصوصية ، والتي أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ بغلقها ، وتشهد عدد من المدن غلق مراكز الدروس الخصوصية تباعًا حسب تعليمات محافظ كفر الشيخ .
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التعليقات على تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات التقوية لتحسين المستوى والحد من الدروس الخصوصية
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