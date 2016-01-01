إغلاق شوارع في القاهرة بسبب جنازة حسني مبارك.. محافظة القاهرة تنفي.. فيديو



حسني مبارك حسني مبارك



نفى اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إغلاق العديد من شوارع القاهرة بسبب جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



وقال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لن يتم غلق أي محور من محاور القاهرة والحديث عن إغلاق أي شارع أمر عار تماما من الصحة".



وتوفي صباح اليوم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وولد الرئيس محمد حسني مبارك في قرية المصيلحة بمحافظة المنوفية في 24 مايو 1928، حيث أمضى قرابة الـ 30 عاما في الحكم.

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وعقب انتهاء حسني مبارك من تعليمه الثانوي، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.وتدرج الرئيس الأسبق حسني مبارك في سلم القيادة العسكرية، فعين عام 1964 قائدًا لإحدى القواعد الجوية، وتلقى دراسات عليا في أكاديمية فرونز العسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي نوفمبر عام 1976 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تم تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائب وزير الدفاع عام 1972.واشترك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 1973 في التخطيط لحرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية بغارات جوية مكثفة ساعدت في عبور القوات المصرية لقناة السويس، واقتحام خط بارليف.وترقى الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي من حرب 73 إلى رتبة فريق ثم اختاره الرئيس الراحل أنور السادات نائبا له في عام 1975، وكان له دور رئيس في التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وتوقيع معاهدة السلام عام 1979.وأصبح الرئيس الأسبق حسني مبارك رئيسا للجمهورية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، واستمر في الحكم لخمس فترات من عام 1981 حتى تنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير عام 2011.