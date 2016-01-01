جنازة عسكرية لـ مبارك غدا بأمر السيسي.. وهذا توقيت وفاة الرئيس الراحل| شاهد

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مبارك


أعلن المحامي فريد الديب، أنه يتم الترتيب لـ جنازة عسكرية غدا الأربعاء تليق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى .

وأضاف:" جنازة عسكرية للرئيس مبارك وهذا الأمر يدل على ان الرئيس السيسي لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال".

وتابع فريد الديب:" الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل وفي يعرف أقدار الرجال، مضيفا:" كنت في المستشفى بالغرفة المجاورة للغرفة المتواجد بها جثمان مبارك وشعرت بأن مبارك يتبسم راضيا نتيجة حب المصريين له".

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وأضاف الديب:" يؤسفني قيام بعض الناس والقنوات بالحديث بشكل غير لائق بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهذا يعتبر عدم تقدير لحرمة الموت ".

وتابع :" الموتى حسابهم عند الله وحسني مبارك قائد عسكري كبير قاد معركة الكرامة والعزة وعندما كان رئيس جمهورية افتتح عهده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".

المصدر: elbalad

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