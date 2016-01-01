أعلن المحامي فريد الديب، أنه يتم الترتيب لـ جنازة عسكرية غدا الأربعاء تليق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى .
وأضاف:" جنازة عسكرية للرئيس مبارك وهذا الأمر يدل على ان الرئيس السيسي لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال".
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التعليقات على جنازة عسكرية لـ مبارك غدا بأمر السيسي.. وهذا توقيت وفاة الرئيس الراحل| شاهد
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