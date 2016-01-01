هنتعشى ايه النهاردة .. فتة شاورما وجاتوه سواريه وشاى اللومى



فتة شاورما فتة شاورما



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل فتة شاورمة دجاج بالحمص لنورا السادات

مقادير فتة شاورمة دجاج بالحمص

4 صدور دجاج شرائح رفيعة

بصل شرائح

طماطم شرائح رفيعة

بهارات

دجاج ملح

فلفل اسود

بابريكا

بقدونس مفروم

علبة حمص

عيش شامي محمر

نصف كيلو زبادي

ثوم مفروم

كوب مايونيز

عصير ليمون

كوب طحينة زيت

طريقة عمل فتة شاورمة دجاج بالحمص

* تشوح شرائح الدجاج في الزيت مع الثوم ثم يضاف الملح والفلفل والبهارات

* يضاف البابريكا وشرائح البصل وتقلب ثم يضاف البقدونس والطماطم

* في طبق التقديم يوضع العيش المحمص وعليه الدجاج ثم الصوص

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الصوص* يخلط الزبادي مع الطحينة والمايونيز ثم يضاف عصير الليمون والثوم* تضاف على وجه الشاورما مع الحمص او يمكن اضافة الحمص الى الصوص* يقلب ثم وضعه على وجه الشاورمة ويقدم مزين بالبقدونسطريقة عمل جاتوه سواريه لنجلاء الشرشابيمقادير جاتوه سواريهكوب دقيق6 بيضةكوب سكر بوردةربع كوب كاكاو بودرة2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة خل ربع كوب ماء2 ملعقة كبيرة مربى فراولة2 باكو كريم شانتى بودرةكوب ماء باردنصف كوب شيكولاتة سايحةطريقة عمل جاتوه سواريه :* إضربى بالمضرب الكهربى بياض البيض مع الخل ورشة ملح* إخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا وضيفي الماء على مراحل* ضيفى الدقيق الكاكاو والبيكنج بودر على مراحل وضيفى بياض البيض وقلبى برفق* صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق* أدخلى الكيكة الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج لمدة 45 دقيقة تقريبًا* إخلطى الكريم شانتى مع الماء وقسمى الكيكة وإحشيها ثم إخلطى الكريم شانتى مع المربى وزينى بها الوجه* يمكنك خلط الكريم شانتى مع الشيكولاتة وزينى بها جزء من الجاتوه وقدميهطريقة عمل شاى اللومي لماجى حبيبمقادير شاى اللومىثمرة لومىماءسكرطريقة عمل شاى اللومى* أغلى اللومى مع الماء على النار* أضيفى سكر حسب الرغبة وقدميه