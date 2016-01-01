تتسم بالغرابة .. موضة أظافر 2020 .. صور



موضة أظافر 2020 موضة أظافر 2020

الكثير من الفتيات تتهتم بنظافة الأظافر، وشكلها الجمالي، فتبدأ في وضع الألوان الزاهية ولاسيما في وقت المناسبات أو حضور الأفراح.



كما أن الأظافر لها موضة تتغير كل عام كالملابس الصيفية والشتوية، لذلك نقدم لكم موضة الأظافر لعام 2020 فهي تتسم بالغرابة.



ولكن هناك بعض الفتيات تحب ان تتغير مع الموضة وتتجه لتركيب الأظافر بإختلاف الألوان سواء الجريئة أو الهادئة.

ومن أبرز الأظافر لموضة عام 2020 هي الأظافر المبللة، وهي وضع اللون المناسب لبشرتك مع عمل قطرات من الماء على الظافر، وهذا هو الاتجاه الأحدث في صيحات الأظافر وهو نابع من الولايات المتحدة الأمريكية.وإليكم الصور..



