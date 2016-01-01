الكثير من الفتيات تتهتم بنظافة الأظافر، وشكلها الجمالي، فتبدأ في وضع الألوان الزاهية ولاسيما في وقت المناسبات أو حضور الأفراح.
كما أن الأظافر لها موضة تتغير كل عام كالملابس الصيفية والشتوية، لذلك نقدم لكم موضة الأظافر لعام 2020 فهي تتسم بالغرابة.
ولكن هناك بعض الفتيات تحب ان تتغير مع الموضة وتتجه لتركيب الأظافر بإختلاف الألوان سواء الجريئة أو الهادئة.
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التعليقات على تتسم بالغرابة .. موضة أظافر 2020 .. صور
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