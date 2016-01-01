شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد



وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك»

بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا، انتشر مقطع فيديو نادر لمبارك في سيارته المرسيدس برفقة أمير الكويت.







ظهر مبارك في سيارته المرسيدس بملابس كاجوال وقد جلس إلى جانبه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ الراحل «جابر الأحمد الصباح» يتحدثون إلى إحدى المرحبات.

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وذلك بعدما بعث الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» اليوم ببرقية عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسى يعزيه فى وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسبما ذكرت شبكة العربية.وتوفي الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن 91 عاما، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.وقد أرسل رؤساء الدول العربية مندوبين وبرقيات عزاء في وفاة مبارك، ونكست الإمارات الأعلام من أجل وفاته.