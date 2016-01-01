بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا، انتشر مقطع فيديو نادر لمبارك في سيارته المرسيدس برفقة أمير الكويت.
ظهر مبارك في سيارته المرسيدس بملابس كاجوال وقد جلس إلى جانبه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ الراحل «جابر الأحمد الصباح» يتحدثون إلى إحدى المرحبات.
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التعليقات على شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد
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