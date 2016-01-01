قرر معين الشعباني، مدرب فريق الترجي التونسي، إجراء تعديلات كبيرة في تشكيل وطريقة لعب الفريق، أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكر موقع "الصريح" التونسي، أن معين الشعباني قرر إجراء تعديلات كبيرة في تشكيلة الفريق وطريقة اللعب أمام الزمالك.
وأضاف الموقع أن الشعباني قرر عودة محمد بن رمضان وفادي بن شوق للتشكيلة الأساسية أمام الزمالك، كما يفكر أيضا في الدفع بالجزائري عبد الرحمن مزيان من بداية المباراة.
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التعليقات على قرار مفاجئ من مدرب الترجي بشأن مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا
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