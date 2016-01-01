انسفي دهون الأرداف ونظفي الأمعاء بكوب من هذا الخليط



انسفي دهون الأرداف انسفي دهون الأرداف

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الدهون فى الأرداف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتعانين أيضا من مشاكل في الأمعاء وتريدين تنظيفها وحرق دهون الأرداف سريعا عليك بتناول كوب من هذا الخليط.



كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير، عن مشروب يساعد فى نسف الدهون وتنظيف الأمعاء.



ملح البحر :

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يجب أن تكون الأمعاء الغليظة للمعدة نظيفة للحفاظ على الهضم بشكل جيد وإطلاق الأيض. إن خلط ملح البحر مع الماء سيؤدي إلى تطهير نظامك، وستعمل المعادن الحيوية الموجودة في الملح كمسهل ، وتحسين الهضم، وبالتالي تقليل الدهون في الفخذ.