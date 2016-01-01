مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به



الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك

كشف عدد من المقربين اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض القلب والمفاصل، جدير بالذكر أن الرئيس مبارك كان قد عانى سابقًا من مرض خبيث نادر يصيب واحد من بين كل مليون شخص.







أصيب مبارك بسرطان الأثنى عشر بالتزامن مع خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011، لكن تم استئصاله وأعلن شفاؤه تمامًا منه بعد شهور من استئصاله في نفس العام، يعتبر مرض سرطان الإثنى عشر مرض نادر وعادة ما يصيب من هم فوق الستين عامًا، إليك أعراضه:

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· ألم في البطن· ظهور كتل أو نتوءات في البطن· الإسهال.· الغثيان والتقيؤ .· اليرقان· فقر دم· الشعور بالضعف والتعب· فقدان غير مبرر في الوزن.· وجود دم في البراز.· الارتجاع الحمضيأشياء تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض:· التدخين وشرب الكحوليات· التقدم في العمر· الإصابة بسرطان القولون· ارتباك النظام الغذائي كتناول الكثير من اللحوم الحمراء والملح· بعض الأمراض الوراثية قد تتسبب في الإصابة بسرطان الإثنى عشراضطرابات الجهاز الهضمي وإهمالها