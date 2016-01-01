مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به

آخر الأخباراخبار مصر › مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به

صورة الخبر: الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك
الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك

كشف عدد من المقربين اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض القلب والمفاصل، جدير بالذكر أن الرئيس مبارك كان قد عانى سابقًا من مرض خبيث نادر يصيب واحد من بين كل مليون شخص.



أصيب مبارك بسرطان الأثنى عشر بالتزامن مع خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011، لكن تم استئصاله وأعلن شفاؤه تمامًا منه بعد شهور من استئصاله في نفس العام، يعتبر مرض سرطان الإثنى عشر مرض نادر وعادة ما يصيب من هم فوق الستين عامًا، إليك أعراضه:



· ألم في البطن

· ظهور كتل أو نتوءات في البطن

· الإسهال.
· الغثيان والتقيؤ .

· اليرقان

· فقر دم

· الشعور بالضعف والتعب

· فقدان غير مبرر في الوزن.

· وجود دم في البراز.

· الارتجاع الحمضي



أشياء تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض:

· التدخين وشرب الكحوليات

· التقدم في العمر

· الإصابة بسرطان القولون

· ارتباك النظام الغذائي كتناول الكثير من اللحوم الحمراء والملح

· بعض الأمراض الوراثية قد تتسبب في الإصابة بسرطان الإثنى عشر

اضطرابات الجهاز الهضمي وإهمالها

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79992

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434328%2F%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B6%2D%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%2D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%2D%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583%2D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A3%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%2587%2D%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D9%2587&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager