كشف عدد من المقربين اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض القلب والمفاصل، جدير بالذكر أن الرئيس مبارك كان قد عانى سابقًا من مرض خبيث نادر يصيب واحد من بين كل مليون شخص.
أصيب مبارك بسرطان الأثنى عشر بالتزامن مع خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011، لكن تم استئصاله وأعلن شفاؤه تمامًا منه بعد شهور من استئصاله في نفس العام، يعتبر مرض سرطان الإثنى عشر مرض نادر وعادة ما يصيب من هم فوق الستين عامًا، إليك أعراضه:
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التعليقات على مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به
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