

تناوليه يوميًا.. نوع من الزيتون يحميك من مرض خطير تناوليه يوميًا.. نوع من الزيتون يحميك من مرض خطير

يعتبر الزيتون الأسود من أفضل المقبلات التي يتم وضعها بجانب الطعام، ولكن كثيرين لا يعرفون أن له فوائد صحية عديدة، وفي هذا السياق قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن الزيتون غني بفيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد.



وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الزيتون له فوائد صحية منها:



- خفض نسبة الكوليسترول الضار

- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

- تعزيز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة

- الوقاية من أمراض السرطان

- تحسين عمل الجهاز الهضمي

- تعزيز صحة العينين

- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع

- الحفاظ على سلامة المفاصل

- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء

