لين العظام الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند نقص فيتامين د.. فيديو

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صورة الخبر: فيتامين د
فيتامين د

كشف الدكتور محمد يوسف، استشاري جراحة العظام لـ "صدى البلد" أبرز الأعراض الناتجة عن نقص فيتامين "د" في الجسم.

وقال "يوسف" إن فيتامين "د" يعد واحدا من أهم الفيتامينات التى يجب تواجدها لتوازن الكتلة العظمية للجسم، ولكى لا يشتكى المريض من الكثير من الأمراض الناتجة هن نقص فيتامين "د".

وأضاف أن العديد من الأمراض تصيب الإنسان مثل آلام العظام وبعض التشوهات عند الأطفال، ولذلك يجب متابعة معدل فيتامين "د" فى الجسم بشكل دائم، وتعد الشمس من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين "د"، ولذلك يجب الانتظام على متابعة بشكل دائم.

واستكمل حواره، بأن من الآثار السلبية لنقص فيتامين "د" فى الجسم هى آلام العظام، أو آلام على مستوى الجسم بالكامل، ويسبب نقص فيتامين "د" عند الأطفال فى سن صغير بعض التشوهات، أو لين العظام.

المصدر: elbalad

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