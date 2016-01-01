وفاة حسنى مبارك.. مفيد فوزي يكشف لـ صدى البلد سرا مهما عن الراحل



الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومفيد فوزى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومفيد فوزى

قال الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزي إنه "برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رحل رجل شجاع تربطنا به عشرة 30 عامًا أو أكثر، ومنه عشنا فكرة الحياة السياسية عن قرب، ومهما كانت أخطاء الرجل فهى ليست كبيرة ولا جسيمة".



وأضاف مفيد فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "كانت أسرته أسرة متماسكة للغاية".



وتابع: "سوزان مبارك أعطت للمرأة ما لم تعطها زوجة حاكم من قبل، فاستطاعت أن تعيد لها بعض مكتسباتها، ومبارك نفسه استطاع أن يكون حاكما حقيقيا، غير أن رحيل حفيده المفاجئ أفقده الرشد تماما وأتى على البقية الباقية من أحلامه، ولنا أن نعرف قيمة الحفيد عند الجدود".

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وأشار الإعلامى مفيد فوزى إلى أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك استطاع أن يبنى بنية تحتية للمجتمع لا يمكن إنكارها، وبعض المؤسسات السياسية ساهم فيها مبارك وربما خذله أصحابها.ولفت إلى أن مبارك كشخصية عن قرب طيب ولا يحب الأذى ويكرهه، وإن عاقب شخصًا أوجعه ضميره، وقال: "أقولها كإنسان اقترب منه لـ4 حوارات بين التليفزيون والصحافة وكرئيس تحرير عرفه عبر 10 سنوات ضيفا فى طائرته مع زملائى رؤساء التحرير".نشأة حسني مباركيذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.حسني مبارك في الكلية الحربيةالتحق حسني مبارك بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في 12 مارس 1950، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي في 1964.عمل حسني مبارك بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نُقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959.عُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقى لرتبة العميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.حسني مبارك وحرب أكتوبرقاد محمد حسني مبارك القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، محمد أنور السادات، في أبريل 1975.