حذف علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فيديو شاركه على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قبل الإعلان عن وفاة والده.
وشارك علاء مبارك الفيديو داعيا فيه لوالده قائلا: شفاك الله و عفاك وذلك بعد الإعلان عن الوفاة.
وأكد عدد من المقربين من أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفاته منذ قليل عن عمر يناهز 91 عاما.
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التعليقات على أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده
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