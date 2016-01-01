

تراجع سعر فولكس فاجن «جولف» تراجع سعر فولكس فاجن «جولف»

أعلن وكيل سيارات فولكس فاجن، عن تخفيض سعر طراز جولف بمقدار 29 ألف جنيه، بهدف زيادة حركة المبيعات في ظل حالة الركود السائدة على سوق السيارات المصري.



وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» مواصفات السيارة



تعتبر جولف هي السيارة الأكثر مبيعاً في أسطول سيارات فولكس فاجن، منذ إطلاق الجيل الأول عام 1974 وحتى الآن.

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تأتي جولف بمُحرك بسعة1200 سي سي يولد قوة 110 حصان عند 4000 - 6500 دورة/دقيقة وعزم دوران 175 نيوتن.متر عند 3800 4000- دورة/دقيقة يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات ذو قابض مزدوج من فئة DSG ينقل الحركة للعجلات الأمامية وتتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة وتستهلك وقود بمعدل 5.3 لتر لكل 100 كم.يبلغ الطول الكلي لجولف 4.199 متر وعرضها الكلي 1.786 متر وارتفاعها الكلي 1.512 متر كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.575 متر وتصل سعة التخزين الخلفية إلى 380 لتر ووزن السيارة 1.196 كجم.تحصل جولف على مجموعة من التجهيزات القياسية مثل 7 وسائد هوائية أمامية وستائرية ووسائد هوائية لرُكبة السائق والراكب الأمامي كما حصلت على نظام منع إنغلاق الفرامل ABS مع توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الالكتروني ESP ونظام قياس ضغط الهواء بالإطارات.وتتوفر بتجهيزات أخري إضافية مثل مصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية ومصابيح ضباب أمامية و مصابيح خلفية من فئة LED كما تحصل على مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي وزجاج مُعتم خلفي وتستخدم عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، وفتحة سقف بانورامية.وتتوفر فولكس فاجن جولف في مصر بفئة واحدة أصبح سعرها الرسمي 389.000 جنيه بدلاً من 419.000 جنيه.