تدشين كيا ستنجر 2021 فيس ليفت يوليو القادم

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تدشين كيا ستنجر 2021 فيس ليفت يوليو القادم

تخطط كيا للكشف عن ستينجر فيس ليفت في سوقها المحلي في وقت مبكر من يوليو، وذلك وفقًا لآخر التقارير في كوريا الجنوبية، حيث ستحصل السيدان ذات الدفع الأمامي على تغييرات طفيفة في التصميم بالإضافة إلى أحدث التقنيات ومجموعة نقل حركة جديدة تشتمل على محركات توربو 2.5 و3.5 لتر.

بالنسبة للتغييرات التي ستحصل عليها السيارة، فتقول التقارير أنها ستحصل على مصابيح أمامية محدثة ونظام تحكم جديد يتيح وضع سبورت الذي يظهر في جينيسيس G70.

يذكر أن هذا هو العام الثالث منذ أن حصلت ستينجر على إصدار GT، لذا فإنه من المنطقي أن تحصل على تحديثات منتصف العمر قريبًا مثلما تذكر التقارير، في حين أن مبيعات السيارة في العام الماضي كانت منخفضة مقارنة بمبيعات 2018، حيث تم بيع 12,827 سيارة في 2019 مقابل 15,517 سيارة في 2018.

المصدر: صدى البلد

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