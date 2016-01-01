

10 سيارات أرخص من 100 ألف جنيه فى مصر .. تعرف عليها 10 سيارات أرخص من 100 ألف جنيه فى مصر .. تعرف عليها

إذا كنت من محبي السيارات وذو شغف بمتابعة أخبارها وأسعارها في مصر أولا بأول المستعملة والجديدة منها، فلابد أن تعرف أسعار السيارات اليوم في مصر.



وتتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، لذا نطلعكم اليوم على أفضل 10 سيارات مستعملة أقل من 100.000 جنيه من حيث الصنع وقطع الغيار والاعتمادية وإعادة البيع.



10 سيارات ارخص من 100.000 جنيه

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