

وفاة كاثرين جونسون.. حاسوب ناسا الذي يرتدي فستان وفاة كاثرين جونسون.. حاسوب ناسا الذي يرتدي فستان

توفيت عالمة الرياضيات الشهيرة في وكالة ناسا، كاثرين جونسون، الذي ربما تعرفها من الكتاب أو فيلم Hidden Figures، الإثنين، عن عمر ناهز 101 عام، ويطلق عليها أيضًا أذكى امرأة في العالم ولقب الحاسوب الذي يرتدي فستانًا؛ لما قدمته على مدار أكثر من ٥٠ عامًا.







وفقًا لموقع engadget؛ فإنه ربما تكون كاثرين معروفة بمساعدتها لناسا في التحضير للمهمة المدارية لجون جلين أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض، لكن هذا لم يكن الإنجاز الوحيد لها أو المساهمة في استكشاف الفضاء.

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وُلدت كاثرين في وايت سولفور سبرينجز بولاية فرجينيا الغربية في عام 1918، وضعت قدراتها الرياضية الواضحة علاماتها العديدة أمامها، وفي الثالثة عشر من عمرها، كانت تحضر المدرسة الثانوية في حرم كلية وست فرجينيا ستيت التاريخية السوداء.في سن 18، كانت مسجلة في الكلية، بعد التخرجبأعلى درجات الشرف، شغلت وظيفة تدريس في مدرسة حكومية سوداء في فرجينيا، وفي عام 1939 تم اختيارها كواحد ةمن ثلاثة طلاب لدمج مدارس الدراسات العليا في ويست فرجينيا، والتحقت في برنامج الدراسات العليا للرياضيات بجامعة فرجينيا الغربية لكنها تركتها للزواج ثم عادت بعد ذلك إلى التدريس.في عام 1953، شغلت وظيفة في قسم الحوسبة السحابية في منطقة West West في مختبر Langley التابع للجنة الاستشارية الوطنية للطيران NACA، وتم تعيينها في مشروع في فرع Maneuver Loads التابع لقسم أبحاث الطيران.كما ساهمت في ناسا بأول غزوات السفر إلى الفضاء، عملت على تحليل المسار الخاص بمهمة Alan Shepard's Mary 1961 Freedom 7، أول رحلة فضائية بشرية في أمريكا.وفي عام 1962، عندما استعد جون جلين لمهمته المدارية، طلب من المهندسين "الحصول على الفتاة كاثرين"، لإجراء نفس العمليات الحسابية مثل الكمبيوتر، وقال إنهم "إذا كانوا يقابلونها فهو مستعد للذهاب"، كانت تلك الرحلة بمثابة نقطة تحول بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفضاء، وقد لعبت كاثرين دورًا مهمًا، ولكنه لم يكن طويلًا بعد.كانت أيضا مؤلف بحث غزير الإنتاج، في عام 1960 شاركت في تأليف تقرير يوضح معادلات الرحلة الفضائية المدارية، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها امرأة في قسم أبحاث الطيران على ائتمان كمؤلفة لتقرير بحثي، ذهبت إلى المؤلف والمؤلف المشارك ما مجموعه 26 تقريرا بحثيا.تقاعدت عام 1986 بعد 33 عامًا في لانجلي، وفي عام 2015، منحها الرئيس أوباما وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني لأمريكا، بالنسبة للكثيرين، كانت رواية مارجوت لي شيترلي المخفية، والفيلم اللاحق، أول مقدمة لها.قالت ناسا في بيان لها: "لن يتم نسيان إرث كاثرين ونأمل أن يؤدي ذلك إلى الاعتراف بالنساء السود اللائي يتم التغاضي عنهن لفترة طويلة بسبب العنصرية والتمييز الجنسي".أضافت: "في ناسا لن ننسى أبدًا شجاعتها وقيادتها والمعالم البارزة التي لم نتمكن من تحقيقها بدونها، سنواصل البناء على تراثها والعمل بلا كلل لزيادة الفرص لكل من لديه شيء للمساهمة في العمل المستمر المتمثل في رفع الحظر من إمكانات الإنسان".