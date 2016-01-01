يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيك الراحة التامة لقائدي السيارات، خاصة عند القيادة في الطرق المزدحمة، ولكن هناك بعض التصرفات الخاطئة قد تؤدي إلى تلفه، والتي يجب على قائد السيارة أن يكون على علم بها، وذلك للمحافظة عليه.
ومن أبرز التصرفات التي تعجل بتلف ناقل الحركة الأوتوماتيك:
1- تغيير وضع ناقل الحركة من (D) إلى (R) أو العكس دون توقف السيارة بالكامل، وهو ما يسبب تآكل وتلف التروس.
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التعليقات على 6 تصرفات خاطئة تؤدي لتلف ناقل الحركة الأوتوماتيك
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