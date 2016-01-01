

6 تصرفات خاطئة تؤدي لتلف ناقل الحركة الأوتوماتيك 6 تصرفات خاطئة تؤدي لتلف ناقل الحركة الأوتوماتيك

يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيك الراحة التامة لقائدي السيارات، خاصة عند القيادة في الطرق المزدحمة، ولكن هناك بعض التصرفات الخاطئة قد تؤدي إلى تلفه، والتي يجب على قائد السيارة أن يكون على علم بها، وذلك للمحافظة عليه.



ومن أبرز التصرفات التي تعجل بتلف ناقل الحركة الأوتوماتيك:



1- تغيير وضع ناقل الحركة من (D) إلى (R) أو العكس دون توقف السيارة بالكامل، وهو ما يسبب تآكل وتلف التروس.

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2- الضغط على دواسة البنزين وناقل الحركة على وضع N ثم التبديل إلى وضع (D).3- عدم الكشف على زيت ناقل الحركة وإهمال تغييره في الوقت المحدد.4- ترك السيارة على وضع (D) لأكثر من 10 ثواني، ويفضل نقل الحركة إلى وضع N.5- كثرة استخدام وضع (P) خاصة عند الوقوف في الإشارات.6- تغيير وضع ناقل الحركة من N إلى (D) والسيارة تتحرك بسرعة أكثر من 20 كم.