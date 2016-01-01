تحالف مستقبلي بين فولكسفاغن وفورد ‏

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تحالف مستقبلي بين فولكسفاغن وفورد ‏

نشرت عدة تقارير صحفية أنباء عن توصل شركتيفولكسفاغنوفورد لاتفاق جديد، يتضمن بنود للتعاون في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.



وأعلنت هذه التقارير على لسان مصادر من داخل عمالقة الصناعة أن فولكسفاغن ستتقاسم مع فورد القسم الخاص بالسيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم شركة فورد قائلاً "المحادثات مع فولكسفاغن متواصلة، والمناقشة الخاصة بالتعاون المثمر بين فورد وفولكسفاغن مستمرة".

في حين ذكر مصدر أخر بإن المحادثات تسيير بشكل جيد ، وأن إطار التحالف بين شركتي السيارات الرائدتين سيشمل تجميع الموارد فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وتُستثمر من فولكس فاغن في أنشطة فورد في ذاك المجال، بينما تشتري شركة فورد، حق استخدام منصة السيارات الكهربائية التابعة لشركة فولكس فاغن.

المصدر: تيربو العرب

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