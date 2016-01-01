نشرت عدة تقارير صحفية أنباء عن توصل شركتيفولكسفاغنوفورد لاتفاق جديد، يتضمن بنود للتعاون في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
وأعلنت هذه التقارير على لسان مصادر من داخل عمالقة الصناعة أن فولكسفاغن ستتقاسم مع فورد القسم الخاص بالسيارات الكهربائية.
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التعليقات على تحالف مستقبلي بين فولكسفاغن وفورد
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