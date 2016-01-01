

بين إشارة وصفارة.. يوم وقفت فيه الجماهير في انتظار القمة وانفراج الزحمة بين إشارة وصفارة.. يوم وقفت فيه الجماهير في انتظار القمة وانفراج الزحمة

حملت الـ24 ساعة الأخيرة في مصر العديد من الأحداث الساخنة على مستويات مخلتلفة، شغلت جميعها الشارع المصري، من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والجدل الذي صاحبها وعدم إقامتها في النهاية، إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم محافظات مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السجائر.



وشهدت العديد من محافظات مصر، أمس، أمطارًا غزيرة، وتساقط ثلوج كذلك في بعضها، ما أدى إلى غرق الشوارع وتكدس المياه بها وحدوث كثافة مرورية وتعطل العديد من الطرق والموانئ، ورفعت المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة.



الأمطار الكثيفة تسببت كذلك في صدور قرار بتعطيل الدراسة اليوم، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

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امتدت توابع حالة الطقس السيئة لتؤثر على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع، حيث تأجلت المباراة لمدة ساعة عن موعدها الأصلي بسبب عدم تمكن حافلة فريق الزمالك من الوصول لاستاد القاهرة بسبب التكدس المروري حسبما أعلن النادي.البرلمان يوافق على زيادة أسعار السجائروعلى الرغم من تأجيل المباراة، إلا أن حافلة فريق الزمالك لم تصل إلى الملعب، حيث غادرها اللاعبون وذهبوا إلى منازلهم، كما أن الحافلة عادت أدراجها إلى النادي مرة أخرى، لينزل فريق الأهلي المباراة وينهيها الحكم بعد بدايتها بـ30 دقيقة معلنًا انسحاب الزمالك الذي لم يدخل الملعب من الأساس.حدث ثالث خطف الاهتمام والانتباه خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حيث وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة بزيادة ضريبة الجدول على السجائر والتبغ، والتي ترتب عليها زيادة أسعار السجائر.وأكدت مصلحة الضرائب، أنَّه جرى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد؛ بحيث يشن مفتشو الأجهزة الرقابية حملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي جرى تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، مع إحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.ونالت أحداث مباراة القمة، وعدم وصول لاعبي الزمالك للمباراة وانطلاقها بدونهم، بالإضافة إلى الأمطار التي أغرقت الشوارع، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت العديد من "الكوميكس" والتعليقات الساخرة، والتي كان أبرزها: "يوم بايظ خالص".. "الزمالك بطل السوبر جيت"، وغيرها من التعليقات الساخرة.