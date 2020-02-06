تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق اليوم ٢٥ فبراير

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.
وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 33 و46 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 38 جنيهًا، بينما كانت محافظة القليوبية الأعلى سعرًا.
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