تعرف على أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم ٢٥ فبراير

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تعرف على أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم ٢٥ فبراير

شهدت «أسعار الفاكهة‌» في سوق العبور، اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير 2020، حالة من الاستقرار، وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي:

يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري 2 و4 جنيهات، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي ما بين 1.5 و6.5 جنيه للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الرملي بين 5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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