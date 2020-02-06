

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25 فبراير أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25 فبراير

تراجعت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، في عددٍ من البنوك العاملة ومحلات الصرافة فى الأسواق المحلية، وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.



تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه



بواقع قرش واحد ليسجل نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي بنحو 14 قرشًا ليسجل عند 50.49 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي بنحو 2قرشًا ليسجل نحو 4.22 جنيه للشراء 4.24 جنيه للبيع.

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يذكر أن أسعار العملات العربية كانت تشهد حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.