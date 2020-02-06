11 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية

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11 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالمي.

وأضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن هناك تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا للعيار الواحد، ليسجل عيار 21 نحو 716 جنيهًا بدلًا من 727 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 616 جنيهًا بدلًا من 627 جنيهًا في حين تراجع أيضًا عيار 24 ليسجل سعر 816 جنيهًا بدلًا من 827 جنيهًا.

وأوضح نجيب، أن هناك تراجعًا في السعر العالمي بقيمة 33 دولارًا اليوم، ليسجل سعر الأوقية العالمية نحو 1655 دولارًا بدلًا من 1688 دولارًا، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 5694 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة، وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء، ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1648.36 دولار للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1650.60 دولار.

المصدر: الدستور

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