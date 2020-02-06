

الشرقية للدخان تدرس أثر التغييرات في الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ الشرقية للدخان تدرس أثر التغييرات في الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ

قالت الشركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تدرس أثر تعديل أحكام القانون على القيمة المضافة فيما يتعلق بزيادة الضرائب عل السجائر والمعسلات ومنتجات التبغ.



وأضافت الشركة في بيانها، أنها تدرس حاليا أثر التغييرات في الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ على أسعار بعض منتجات الشركة.



وتدرس الشركة أثر التعديلات في ضريبة القيمة المضافة في ظل الأسعار التي أعلنتها مصلحة الضرائب أمس،

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والتي تد أسعارا استرشادية قد تتغير بعد دراسة المنتجات.وكانت مصلحة الضرائب، أعلنت الاثنين، تحديث جدول الأسعار الرسمية لبيع التبغ والسجائر في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها حاليًا في السوق.وتضمن الجدول زيادة في أسعار السجائر بحد أدنى جنيه في العبوة الواحدة.وقالت مصلحة الضرائب إنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.ووافق مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.ويتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.