في حادث شنيع أفزع رئيس وزراء بريطانيا أقدم أحد جيران أسرة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على قتل زوجته وأطلق النار على نفسه في جريمة قتل مروعة، بقرية سومرست الهادئة التي نشأ فيها رئيس وزراء بريطانيا.
وبحسب صحيفة " ديلي ميل" قتلت ديبي زوريك جارة عائلة رئيس الوزراء البريطاني، على يد زوجها جون زوريك ، 67 عامًا ، الذي نقل إلى المستشفى بعد إطلاقه النار على نفسه في حادث مؤلم.
وقال جيران الضحية ، الذين يعيشون، بقرية سومرست، بالقرب من منزل عائلة جونسون الذي تبلغ مساحته 500 فدان ، إن الزوج كان يمر بأزمة نفسية وأن زوجته زوريك طلبت منه الطلاق.
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التعليقات على مقتل جارة أسرة رئيس وزراء بريطانيا على يد زوجها في حادث شنيع .. تفاصيل
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