طريقة عمل الحلبسة لسالى فؤاد



طريقة عمل الحلبسة طريقة عمل الحلبسة

طريقة عمل الحلبسة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الحلبسة

2 كوب حمص مسلوق

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة مقطعة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم او صحيح

كمون كزبرة

ملح فلفل اسود

شطة

عصير ليمون

ماء حسب الاحتياج

ليمون شرائح للزينة



طريقة عمل الحلبسة

* يوضع ماء على النار مع الطماطم المقطعة والصلصة والبصل والثوم والكمون وكزبرة

* يضاف الشطة وملح وفلفل ويقلب جيدا ويترك ليغلي

* يضرب الخليط السابق في الخلاط ثم يضاف الحمص على النار ويترك ليغلي ويقدم مع عصير ليمون

* يمكن وضع الحمص مباشرة مع الماء وترك الخليط كله يغلي ثم يقدم مزين بشرائح الليمون

