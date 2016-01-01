طريقة عمل الحلبسة لسالى فؤاد

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طريقة عمل الحلبسة

طريقة عمل الحلبسة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الحلبسة
2 كوب حمص مسلوق
طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
بصلة مقطعة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم او صحيح
كمون كزبرة
ملح فلفل اسود
شطة
عصير ليمون
ماء حسب الاحتياج
ليمون شرائح للزينة

طريقة عمل الحلبسة
* يوضع ماء على النار مع الطماطم المقطعة والصلصة والبصل والثوم والكمون وكزبرة
* يضاف الشطة وملح وفلفل ويقلب جيدا ويترك ليغلي
* يضرب الخليط السابق في الخلاط ثم يضاف الحمص على النار ويترك ليغلي ويقدم مع عصير ليمون
* يمكن وضع الحمص مباشرة مع الماء وترك الخليط كله يغلي ثم يقدم مزين بشرائح الليمون

المصدر: elbalad

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