طريقة عمل الحلبسة لسالى فؤاد

طريقة عمل الحلبسة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الحلبسة
2 كوب حمص مسلوق
طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
بصلة مقطعة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم او صحيح
كمون كزبرة
ملح فلفل اسود
شطة
عصير ليمون
ماء حسب الاحتياج
ليمون شرائح للزينة
طريقة عمل الحلبسة
* يوضع ماء على النار مع الطماطم المقطعة والصلصة والبصل والثوم والكمون وكزبرة
* يضاف الشطة وملح وفلفل ويقلب جيدا ويترك ليغلي
* يضرب الخليط السابق في الخلاط ثم يضاف الحمص على النار ويترك ليغلي ويقدم مع عصير ليمون
* يمكن وضع الحمص مباشرة مع الماء وترك الخليط كله يغلي ثم يقدم مزين بشرائح الليمون
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