أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن حافلة الزمالك تعمدت عدم الوصول إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي في الدوري المصري.
واعتبر الأهلي فائزًا على الزمالك اعتباريًا بنتيجة 2/0، بعدما انسحب الأبيض من اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأضافت عبد الحق في مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "الأمن الذي كان مع حافلة الزمالك في الطريق كان متواصلًا معنا باستمرار، وأبلغونا أنهم كانوا يتوقفوا في الطريق لشراء المياه ويدخلون محطات الوقود ويتوقفون كل فترة ، كان الموضوع واضحًا جدًا أنهم لا يريدون الوصول إلى الاستاد، وكل شيء مثبت بالفيديو".
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التعليقات على عضو باللجنة الخماسية: الزمالك تعمد عدم الوصول إلى استاد القاهرة.. وكل شيء مثبت بالفيديو
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