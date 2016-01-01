عضو باللجنة الخماسية: الزمالك تعمد عدم الوصول إلى استاد القاهرة.. وكل شيء مثبت بالفيديو

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صورة الخبر: حافلة الزمالك
حافلة الزمالك


أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن حافلة الزمالك تعمدت عدم الوصول إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي في الدوري المصري.

واعتبر الأهلي فائزًا على الزمالك اعتباريًا بنتيجة 2/0، بعدما انسحب الأبيض من اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضافت عبد الحق في مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "الأمن الذي كان مع حافلة الزمالك في الطريق كان متواصلًا معنا باستمرار، وأبلغونا أنهم كانوا يتوقفوا في الطريق لشراء المياه ويدخلون محطات الوقود ويتوقفون كل فترة ، كان الموضوع واضحًا جدًا أنهم لا يريدون الوصول إلى الاستاد، وكل شيء مثبت بالفيديو".

وواصلت: "ما حدث في مباراة السوبر لا يليق بمصر، خاصة وأننا نتحدث الميثاق الأخلاقي ، كل ما حدث سيتحول لاتحاد الكرة غدًا، وسنرى الوضع وسنقوم بإصدار القرار غدًا ووفقا للوائح، الزمالك قال إنه حرر محضرًا، ونحن نقول إن الأمن سجل كل التوقفات للحافلة، وسنأخذ أقوال الأبيض والأمن الذي كان مصاحبًا للحافلة".

أوضحت: "سنحقق غدًا في ما ذكره الزمالك وسنرى هل انسحب أم هناك ظروف قهرية منعته من الوصول للملعب ، حافلة الزمالك وصلت لرمسيس ولم يكمل طريقه إلى استاد القاهرة وكل شيء موثق".

المصدر: elbalad

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