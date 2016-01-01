أعلنت إدارة جامعة سوهاج استمرار العمل بالمستشفى الجامعي لاستقبال الحوادث والحالات الحرجة غدا الثلاثاء.
وأوضحت جامعة سوهاج في بيان رسمي لها، أنه تقرر تعليق العمل غدا الثلاثاء، داخل كليات الجامعة والإدارات المختلفة، وذلك تماشيا مع قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على جامعة سوهاج: استمرار العمل بالمستشفى الجامعي غدا .. وتعليق الدراسة في الكليات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق