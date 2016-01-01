بالأسماء.. رئيس جامعة كفر الشيخ يعين 4 معيدين جدد بكلية التربية

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صورة الخبر: جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا رقم 195 لسنة 2020م، بتعيين 4 معيدين جدد بكلية التربية، من أوائل دفعتي 2017م / 2018م، و2018م / 2019م.

وتضمن قرار رئيس الجامعة، تعيين علاء محمد السيد محمد رزق، بقسم علم النفس التربوي، حاصل على تقدير ممتاز (مرتبة الشرف) بنسبة 96.46%، وريحاب الدسوقي عبد الفتاح نصير، بقسم الصحة النفسية، حاصلة على تقدير ممتاز (مرتبة الشرف) بنسبة 94.98%.

وشمل القرار، تعيين علاء رجب أحمد غنيم، بقسم أصول التربية، حاصل على تقدير ممتاز (مرتبة الشرف) بنسبة 94.91%، وإسلام سعد علي محمد بقسم المناهج وطرق التدريس حاصل على تقدير ممتاز (مرتبة الشرف) بنسبة 90.54%.

المصدر: elbalad

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