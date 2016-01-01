رسميا.. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا

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صورة الخبر: مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت وجود فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.

المصدر: elbalad

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