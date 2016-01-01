رسميا.. تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

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تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ لسوء الأحوال الجوية.

ويتواجد المحافظ والاجهزة التنفيذية بالمحافظة الآن بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى .

وتحولت منطقة المنصة بمدينة نصر إلى بركة من المياه وكادت أن تغرق لولا التحرك السريع لأجهزة محافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة.

وبمجرد هطول الأمطار الغزيرة توجه محافظ القاهرة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال دقائق بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى .

وقام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها .

وشهدت محافظة القاهرة حالة من الطقس السيئ اليوم، حيث هطلت الأمطار بغزارة بمدينة نصر، وما ما نتج عنه غرق شارع النصر بالمياه.

المصدر: elbalad

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