قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ لسوء الأحوال الجوية.
ويتواجد المحافظ والاجهزة التنفيذية بالمحافظة الآن بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى .
وتحولت منطقة المنصة بمدينة نصر إلى بركة من المياه وكادت أن تغرق لولا التحرك السريع لأجهزة محافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة.
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التعليقات على رسميا.. تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية
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