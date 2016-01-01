قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.
حالة الجو اليوم
وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ «صدى البلد"، أن الطقس غير مستقر والمضطرب الذي تشهده البلاد، سوف يستمر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على محافظات ومدن سيناء بالكامل خاصة وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول هناك علي أن يمتد سقوط الأمطار بكميات أقل نسبيًا علي المدن الساحلية مطروح والإسكندرية وكذلك على مدن ومحافظات الدلتا والقناة وعلى القاهرة أقل حتى وسط وشمال الصعيد ولكن بكميات خفيفة.
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التعليقات على حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
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