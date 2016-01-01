حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

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موعد تحسن الأحوال الجوية

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

حالة الجو اليوم

وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ «صدى البلد"، أن الطقس غير مستقر والمضطرب الذي تشهده البلاد، سوف يستمر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على محافظات ومدن سيناء بالكامل خاصة وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول هناك علي أن يمتد سقوط الأمطار بكميات أقل نسبيًا علي المدن الساحلية مطروح والإسكندرية وكذلك على مدن ومحافظات الدلتا والقناة وعلى القاهرة أقل حتى وسط وشمال الصعيد ولكن بكميات خفيفة.

حالة الطقس غدا

وأشار إلى استمرار حالة الاضطراب في البحرين الأحمر والمتوسط حتى مساء الغد والطقس بصفة عامة يكون بارد نهارا على شمال البلاد شتوي معتدل على جنوب الصعيد بينما ليلا يستمر شديد البرودة.

وأضاف أن «التحسن في الأحوال الجوية سيكون اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم فمن المتوقع أن تقل كميات السحب وتزداد فترات سطوع الشمس وتميل درجات الحرارة نحو الإرتفاع التدريجي وإن ظلت أقل من معدلاتها وتنعدم فرص سقوط الأمطار وتهدأ الرياح وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على معظم الطرق».

نصائح للمواطنين من الطقس
ونصح المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، والقيادة بهدوء على الطرق بعد الإطمئنان علي المساحات، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، أخذ الحذر من الشبورة المائية الكثيفة.

المصدر: elbalad

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