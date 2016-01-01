قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تأجيل الدراسة في مدارس محافظة الجيزة، غدا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على جميع أنحاء المحافظة.
وأكدت مصادر في محافظة الجيزة، أن قرار تأجيل الدراسة، جاء للحفاظ على سلامة الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقسا غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السيئ لذروتها اليوم الإثنين.
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التعليقات على رسميا.. تأجيل الدراسة في جميع مدارس الجيزة غدا
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