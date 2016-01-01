رسميا.. تأجيل الدراسة في جميع مدارس الجيزة غدا



تأجيل الدراسة تأجيل الدراسة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تأجيل الدراسة في مدارس محافظة الجيزة، غدا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على جميع أنحاء المحافظة.



وأكدت مصادر في محافظة الجيزة، أن قرار تأجيل الدراسة، جاء للحفاظ على سلامة الطلاب في جميع المراحل التعليمية.



وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقسا غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السيئ لذروتها اليوم الإثنين.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.