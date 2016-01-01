طريقة تحضير القهوة التركية أحلى من الكافيهات



طريقة تحضير القهوة التركية طريقة تحضير القهوة التركية

طريقة تحضير القهوة التركية من الطرق السهلة والشائعة في تحضير فنجان قهوة بمذاق شهي، فهي المشروب الرسمي اليومي كل صباح حيث تمنح الجسم الطاقة والنشاط لبدء اليوم ، كما أنها مفيدة للقلب و العضلات و الدورة الدموية ولكن دون الافراط فيها، و تعتبر طريقة تحضير القهوة التركية هي الطريقة الشائعة التي يتبعها الكثيرين يوميا عند إعداد القهوة، بعيدا عن الطرق الأخرى مثل الكابتشيو او القهوة الفرنسية .



طريقة تحضير القهوة التركية :



مكونات القهوة التركية :

٢ ملعقة بن

فنجان ماء بارد

السكر حسب الرغبة

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طريقة تحضير القهوة التركية :في كنكة القهوة السكر اولا حسب رغبتك أو من دون سكر ثم ضعي ٢ ملعقة من البنثم ضيفي فنجان ماء للكنكة وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس قبل وضعها على الناربعد التقليب لمدة دقيقة ضعي كنكة القهوة على هادئة تماماقلبي القهوة التركية مرتين أثناء تواجدها على النار ثم صبيها في الفنجان.اقرأ ايضابنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحبطريقة تحضير القهوة التركية بالحليب :مكونات القهوة التركية بالحليب :كوب حليبملعقة قهوة كبيرةملعقة سكر او حسب رغبتكطريقة تحضير القهوة التركية بالحليب :ضعي ملعقة القهوة في الكنكة مع السكرثم ضعي كمية الحليب المناسبة في كنكة القهوة وقلبي الخليط جيدا حتى تتجانس القهوة مع الحليبضعيها على نار هادئة مع تقليبها مرتين حتى تنضج .اقرأ ايضا4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًاطريقة تحضير القهوة التركية بالرغوة :مكونات القهوة التركية بالرغوة :٣ ملاعق صغيرة قهوةملعقة سكر او اكثر حسب رغبتكفنجان ماءفنجان حليبرشة قرفة أو جوزة الطيبطريقة تحضير القهوة التركية بالرغوة :مدة التحضير : ١٠ دقائقالكمية : تكفي لفردينضعي نصف كمية الماء و الحليب في الكنكة وضعيها على نار هادئةفي كوب اخر ضعي ملاعق القهوة مع السكر مع رشة القرفة أو جوزة الطيب ثم ضيفي عليهم باقي كمية الماء و الحليب وقلبيهم جيدابمجرد أن يغلي الماء والحليب الذي وضعيته على النار ، ضيفي له خليط القهوة بالحليب تدريجياقلبي كل المكونات معا واتركيها على أقل درجة من النارمع التقليب على نار منخفضة سبتدأ رغوة القهوة في الظهور ، ثم صبيها في الاكواب .اقرأ ايضامشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوةنصائح لإعداد القهوه التركية بأفضل مذاق :- احرصي على استخدام ماء بارد من الثلاجة بدلا من الساخن، بأن الماء البارد يجعل القهوة تنضج على النار بشكل أفضل- كمية السكر المضافة ب القهوة التركية حسب رغبتك، يمكنك وضع ملعقة واحدة وهذا هو افضل مذاق للقهوة- احرصي على عدم وضع كميات كبيرة من السكر إلى القهوة التركية حتى لا تفقد فوائدها- احرصي على تناول كوب من الماء بعد كل فنجان من القهوة التركية وخاصة لاصحاب الضغط المرتفع .