طريقة تحضير القهوة التركية أحلى من الكافيهات

طريقة تحضير القهوة التركية
طريقة تحضير القهوة التركية من الطرق السهلة والشائعة في تحضير فنجان قهوة بمذاق شهي، فهي المشروب الرسمي اليومي كل صباح حيث تمنح الجسم الطاقة والنشاط لبدء اليوم ، كما أنها مفيدة للقلب و العضلات و الدورة الدموية ولكن دون الافراط فيها، و تعتبر طريقة تحضير القهوة التركية هي الطريقة الشائعة التي يتبعها الكثيرين يوميا عند إعداد القهوة، بعيدا عن الطرق الأخرى مثل الكابتشيو او القهوة الفرنسية .
طريقة تحضير القهوة التركية :
مكونات القهوة التركية :
٢ ملعقة بن
فنجان ماء بارد
السكر حسب الرغبة
طريقة تحضير القهوة التركية :
في كنكة القهوة السكر اولا حسب رغبتك أو من دون سكر ثم ضعي ٢ ملعقة من البن
ثم ضيفي فنجان ماء للكنكة وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس قبل وضعها على النار
بعد التقليب لمدة دقيقة ضعي كنكة القهوة على هادئة تماما
قلبي القهوة التركية مرتين أثناء تواجدها على النار ثم صبيها في الفنجان.
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طريقة تحضير القهوة التركية بالحليب :
مكونات القهوة التركية بالحليب :
كوب حليب
ملعقة قهوة كبيرة
ملعقة سكر او حسب رغبتك
طريقة تحضير القهوة التركية بالحليب :
ضعي ملعقة القهوة في الكنكة مع السكر
ثم ضعي كمية الحليب المناسبة في كنكة القهوة وقلبي الخليط جيدا حتى تتجانس القهوة مع الحليب
ضعيها على نار هادئة مع تقليبها مرتين حتى تنضج .
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طريقة تحضير القهوة التركية بالرغوة :
مكونات القهوة التركية بالرغوة :
٣ ملاعق صغيرة قهوة
ملعقة سكر او اكثر حسب رغبتك
فنجان ماء
فنجان حليب
رشة قرفة أو جوزة الطيب
طريقة تحضير القهوة التركية بالرغوة :
مدة التحضير : ١٠ دقائق
الكمية : تكفي لفردين
ضعي نصف كمية الماء و الحليب في الكنكة وضعيها على نار هادئة
في كوب اخر ضعي ملاعق القهوة مع السكر مع رشة القرفة أو جوزة الطيب ثم ضيفي عليهم باقي كمية الماء و الحليب وقلبيهم جيدا
بمجرد أن يغلي الماء والحليب الذي وضعيته على النار ، ضيفي له خليط القهوة بالحليب تدريجيا
قلبي كل المكونات معا واتركيها على أقل درجة من النار
مع التقليب على نار منخفضة سبتدأ رغوة القهوة في الظهور ، ثم صبيها في الاكواب .
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نصائح لإعداد القهوه التركية بأفضل مذاق :
- احرصي على استخدام ماء بارد من الثلاجة بدلا من الساخن، بأن الماء البارد يجعل القهوة تنضج على النار بشكل أفضل
- كمية السكر المضافة ب القهوة التركية حسب رغبتك، يمكنك وضع ملعقة واحدة وهذا هو افضل مذاق للقهوة
- احرصي على عدم وضع كميات كبيرة من السكر إلى القهوة التركية حتى لا تفقد فوائدها
- احرصي على تناول كوب من الماء بعد كل فنجان من القهوة التركية وخاصة لاصحاب الضغط المرتفع .
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