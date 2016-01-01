الاكتئاب.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه



الاكتئاب الاكتئاب

لا يشترط أن تكون أعراض الاكتئاب واحدة عند كل من يعانى منه، فيعد الاكتئاب من الأمراض التى ازداد انتشارها كثيرًا خلال هذه الفترة، ولكن فى أغلب الأوقات يمكن أن يشعر الشخص بقلة الاهتمام وعدم الاستمتاع بالحياة خلال هذه الفترة من حياته، كما يقل تفاعلهم بشكل كبير بين الأصدقاء والأقارب.



أعراض الاكتئاب وفقًا لموقع "facty"



- عدم وجود الحافز

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غالبًا ما يؤدي الاكتئاب إلى فقد الأشخاص الاهتمام بالأشياء التي اعتادوا الاستمتاع بها، والبعد عن الأصدقاء والشعور بعدم القدرة على تحمل المسئولية، والتوقف عن التفاعلات الأجتماعية واللجوء إلى العزلة.- صعوبة اتخاذ القراريعانى العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب من عدم القدرة على أتخاذ القرار، وتحمل المسئولية الكاملة الناتجة عن أتخاذهم لأى قرار فى حياتهم، ويسبب الاكتئاب مشكلات فى الذاكرة.- قلة الثقة بالنفسعندما يصبح الشخص غير قادر على تنفيذ المسؤوليات بفعالية، يشعر بقلة الثقة بالنفس كما يقوم بلوم نفسه على كل شئ لا يقدر على عمله.اقرأ أيضًا:طرق فعالة لـ علاج اسمرار الكوع والركب خلال 30 يوما.. فيديواتبعيها فورا.. 5 عادات صحية لـ التخلص من تكيسات المبايض عند السيدات- الشعور بالذنبقد يشعر الشخص المصاب بالاكتئاب بالذنب طوال الوقت، وعدم استطاعته لتنفيذ أى مهام أو اتخاذ أى قرار هام فى حياته، وعدم القدرة على تصحيح شعورة بالذنب.- الحساسية الزائدةيقوم الشخص المصاب بالاكتئاب بكسب الشعور من الشخص الذى يوجه الكلام إليه، كما أنهم يعانون من الحساسية الزائدة لكل من حولهم، وخاصة عند التعامل معهم بشكل سلبى.- القلقيقوم الأشخاص المصابين بالاكتئاب من المعناه بالآلام الجسدية، وقلة النوم، وفقدان الشهية، ومشاكل التركيز التى تؤدى إلى الشعور بالقلق بشكل دائم.- التفكير بالانتحارالأشخاص المصابون بالاكتئاب غالبًا ما يطورون نظرة متشائمة للحياة، ويبدأ البعض في التفكير في الموت، ولا يستطيع البعض منهم التحدث إلى الطبيب أو إلى شخص أخر ويفضل العزلة التامة التى تدفعة إلى التفكير بالأنتحار.- اضطراب النوميعد اضطراب النوم من أبرز أعراض الاكتئاب أنتشارًا، ويجد العديد من الأشخاص صعوبة فى النوم، والشعور بالتعب والإرهاق بشكل كبير طوال اليوم.- الألم الجسدييعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من الآلم الجسدى بشكل مستمر بما فى ذلك الشعور بالصداع وآلام العضلات، والصدر، وتعد هذه الأمراض من الأثار الجانبية لأعراض الاكتئاب.أسباب الاكتئاب- يمكن أن يكون السبب وراثيا- بعض الصدمات التى يتعرض لها الأشخاص فى سن صغير- الأرق المزمن، واضطراب النوم- تعاطى الكحوليات أو المخدرات- بعض الأدوية- التعرض لبعض المشكلات العائلية- بعض التغيرات التى يمكن أن تحدث للعقل- ضغوطات العمل المستمرةعلاج الاكتئاب- تنظيم الوقتيساعد تنظيم الوقت على توفير الوقت الكافى لتحقيق المهام المطلوبة، كما يساعد الشخص المصاب بالأكتئاب على عدم الشعور بالفراغ لوقت طويل والتفكير فى الأشياء المضرة.- تحديد الأهدافيشعر المصاب بالاكتئاب بعدم القدرة على تحقيق أى شئ، وأنجاز الموضوعات مما يجعلة يشعر بالسلب تجاه ذاته.- ممارسة الرياضةتساعد ممارسة الرياضة الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالتغلب على شعور الضيق، والعزلة الذى يفضلة والتخلص من الطاقة السلبية فى الجسم.- تناول الطعام الصحىيساعد تناول الطعام الصحى على التخلص من الاكتئاب، وذلك لما يسببة الأطعمة السريعة من دهون فى الجسم تعمل على زيادة الشعور بالاكتئاب.حبوب الاكتئابتتواجد العديد من العقاقير والأدوية التى تساهم فى علاج الاكتئاب ومنها (إيدروناكس، سولوتك، أفكسور، سبرام، ليسيتال، لوبرا، لوبرام، فافرين، لوفوكس، سيزرون)أضرار حبوب الاكتئاب- الأرقتعمل مضادات الاكتئاب على تشنج العضلات، وجفاف الفم، وتؤثر على اللسان، كما يمكن فى كثير من الأحيان التسبب بألم فى الذراعين والساقين.- فقدان الشهيةمن أهم أضرار مضادات الاكتئاب هى فقدان الشهية، وتقلب المزاج، وعدم القدرة على التعامل مع الأشخاص من حولك.- انخفاض ضغط الدميعد انخفاض ضغط الدم من الأضرار الشائعة لتناول حبوب الاكتئاب، وعدم وضوح الرؤية بشكل جيد.- الدوخةتشمل أضرار تناول مضادات الاكتئاب الشعور بالدوخة، وتسارع ضربات القلب.أعراض الاكتئاب الحادلا شك بأن أعراض الاكتئاب الحاد تزداد وضوحًا، وتركيزًا عن أعراض الاكتئاب العادى الذى يمكن أن يعانى منه العديد من الأشخاص على فترات متباعدة من حياتهم مرورًا بالعديد من الأمور الجادة فى حياتهم الشخصية التى تحدث الفوارق.ومن أعراض الاكتئاب الحاد- النوم لفترات طويلة:نجد أن الشخص المكتئب لكى يتهرب من الحياة التي يعيشها فإنه يلجأ إلى النوم لفترات طويلة على غير المعتاد- صعوبة التركيزيعانى الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد من صعوبة فى التركيز، والنسيان بشكل متكرر- نقص الطاقةيشعر الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد بنقص فى الطاقة، وعدم القدرة على فعل المتطلبات اليومية العادية- الشعور باليأسلا يستعد الشخص المصاب بالاكتئاب بالقدرة على استطعام أى شيء، والشعور بالفرحة والإنجاز، ولكن يغلب عليه بشكل دائم الشعور باليأس والإحباط.